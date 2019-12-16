В Иркутске подвели итоги конкурса «Нота До»

Чудес и, конечно же, подарков ждут все дети в преддверии Нового года. В Иркутском музыкальном театре имени Загурского подвели итоги конкурса «Нота До». Юных художников, музыкантов и певцов поздравили благотворители и меценаты. В качестве подарков все дети получили профессиональные музыкальные инструменты, планшеты для рисования, микрофоны.

Этот праздник для детей и ради детей. Уже 12 лет подряд благотворительный фонд Юрия Тена проводит конкурс «Нота До». В этом году лучшими из лучших стали 56 детей со всей области. Также проходил и творческий конкурс среди школ искусств и музыкальных школ «Музыку дарим людям». Победителями стали Иркутская детская музыкальная школа №2, районная детская школа Усть-Илимска, детская школа искусств Саянска. Все они получили музыкальные инструменты.

Сергей ТЕН, ЧЛЕН ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ИМЕНИ ЮРИЯ ТЕНА: Попечительский совет благотворительного фонда Юрия Тена в этом году принял решение оказать поддержку школам, которые находятся на тех территориях, которые пострадали от наводнения. Для того чтобы поддержать ребят и педагогический коллектив, были приобретены синтезаторы. Это школа №11 Нижнеудинска, школа №3 Алзамая, школа из Тулуна и икейская школа из Тулунского района.

Музыкальные инструменты для одаренных детей приобретены на деньги меценатов. В 2019 году на ежегодном благотворительном аукционе под патронажем Дениса Мацуева собрали 5 миллионов рублей. Благодаря таким неравнодушным людям дети, которые занимаются творчеством в различных направлениях, получают возможности для развития своих талантов.

Анастасия ПОРТНЯГИНА, УЧЕНИЦА КИРЕНСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ: Я была рада, что меня пригласили на награждение. Когда мне мама сказала, я была безумно рада и счастлива. Когда вышла на сцену, меня переполняли чувства. Я даже не могу их описать.

За 12 лет существования проекта «Нота До» более 900 детей получили в дар самые разные музыкальные инструменты. Также для них организованы творческие поездки, кроме того, они получили финансовую поддержку для участия в российских и зарубежных конкурсах.