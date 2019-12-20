В Иркутске отметят праздник короткометражного кино

Целая жизнь за 20 минут. Во всем мире завтра, в самый короткий день года, отметят праздник короткометражного кино. В нашей стране по традиции общественные и абсолютно бесплатные показы состоятся на разных площадках в 50 регионах. Иркутск присоединится ко Всероссийской акции уже сегодня. В пятом зале кинотеатра «New cinema» в 19.00 покажут программу «Звезды в коротком метре». Тему выбрали неслучайно, ведь сейчас известные артисты большого кино все чаще принимают приглашения сняться в короткометражках.

Юрий ЯШНИКОВ, РЕЖИССЕР: Это более свободный жанр. Зачастую молодые авторы смелые авторские режиссерские находки пробуют сначала именно в коротком метре. Праздник призван обратить внимание зрителей на этот вид кино, показать зрителям, что на это кино можно ходить в кинотеатр, хотя и в интернете смотреть короткометражки тоже нужно. И мы уверены, что аудитория короткометражек будет расти год от года в нашей стране.

А в субботу, 21 декабря, праздник продолжится в Доме кино. Там в 16.00 покажут программу короткометражных фильмов «Счастье это…». Вход на все сеансы свободный.