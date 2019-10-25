В Иркутске открыли осеннюю выставку иркутского отделения Союза художников России

Более ста художников в одном музее. В галерее сибирского искусства открыли традиционную осеннюю выставку иркутского отделения Союза художников России. Мастера представили все виды изобразительного искусства: живопись и графика, скульптура и дизайн, иконопись и декоративно-прикладное творчество. Масштабная экспозиция включает произведения, созданные за последние три года. Всего более 200 экспонатов. Свои работы представили именитые художники: Анатолий Погребной, Сергей Элоян, Владимир Осипов, Лев Сериков, Анжелика Алсаткина. А также молодые авторы, которые еще не входят в Союз художников. Есть на выставке и совсем неожиданные экспонаты. Например, дизайнер Владимир Соколов представил несколько композиций, которые можно использовать в быту. Среди них столик для пикника, вдохновленный повестью братьев Стругацких «Пикник на обочине». Изготовлен он из вещей, которые долго хранились в мастерской художника.

Владимир СОКОЛОВ, ХУДОЖНИК, ДИЗАЙНЕР: Тогда мы все играли в сталкеров. Мы ходили, художники, у нас так называемые пленэры были, мы брали сумки старые и ходили по старым домам. Вы знаете, сколько сносилось домов в центре города? Ну это лет 40 назад было. И потом все это сносили в мастерскую, весь этот бутор. Там у каждого своя кучка, какие-то обмены начинались. Жили очень весело. Другая жизнь была.

Выставка «#АртИркутск» открыта в галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея до 24 ноября.