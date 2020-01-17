В Иркутске открылась выставка «Зов ангелов»

Усадьба Сукачева сегодня стала домом ангелов. Там открыли выставку работ из разных районов Иркутской области. 30 мастеров декоративно-прикладного искусства и профессиональных художников объединились одной темой: изображением небесных созданий. В экспозиции 70 ангелов, выполненных из проволоки, ткани, бересты, глины, бисера, сшитых крючком и изображенных на холстах.

Анна РЯДИНСКАЯ-ВОРОНЦОВА, ХУДОЖНИК, ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ «ЗОВ АНГЕЛОВ»: Каждый художник слышит в себе какой-то зов, порыв к творчеству. И кажется, что светлые силы ангельские руководят музами художников, мне так кажется. Люблю вязать ангелов крючком и дарить своим близким, друзьям с пожеланием света, добра.

Организаторы выставки, собирая авторские изображения ангелов по всей области, хотели подарить иркутянам добрые эмоции и веру в лучшее. Выставка «Зов ангелов» в усадьбе Сукачева открыта до 9 февраля.