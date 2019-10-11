Чтение для каждого. В Иркутске открылась выставка известного французского фотографа Жана-Марка Годэ. Ее приурочили к празднику чтения «День Ч», который пройдет в эти выходные. Работы посвящены роли книги в жизни человека. В каждой свой смысл. Так автор хочет привлечь людей к письму и грамотности. Посмотреть выставку можно в галерее «Революция» до 20 октября. Также в дни праздника автор организует творческую встречу и мастер-класс. А уже в субботу он пополнит коллекцию снимков фотографиями из Иркутска.

Жан-Марк ГОДЭ, АВТОР ВЫСТАВКИ:

Для этого фото я искал собаку, которую было бы легко тренировать. И специально для нее мы сделали лестницу из книг. Таким образом я хотел показать, как с помощью чтения человек становится человеком. Именно книги позволяют спуститься с небес на землю. Но книги также могут помочь подняться наверх к идеалу и к небесам.

Любовь ОКЛАДНИКОВА, ОРГАНИЗАТОР ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ Ч»:

Праздник чтения мы организуем для того, чтобы показать проблематику чтения, с одной стороны. И популяризировать чтение среди детей и родителей. В этом году тема праздника – это визуальное искусство в литературе. И совершенно логично, что мы позвали фотохудожника, который занимается тем, что фотографирует книги.