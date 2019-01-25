В Иркутске открылась медиасессия II Международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд»

Детский взгляд на мир — самый чистый. И его нужно сохранять. В Иркутске сегодня открылась медиасессия II Международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд». На нее собрались те, кто работает с детьми, учит их медиатворчеству, а также профессионально занимается кино, телевидением, анимацией. В том числе, приехала большая делегация с Центрального телевидения Монголии. Три дня участники будут посещать мастер-классы, круглые столы, учиться у специалистов: операторов, режиссеров, монтажеров, журналистов, чтобы потом самим учить подрастающую смену. Фестивалю «Чистый взгляд» всего год, но он уже стал международным. Монгольская делегация очень заинтересована в развитии идеи.

Ольга КОРОТКОВА, ОРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО БАЙКАЛЬСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКИХ ФИЛЬМОВ «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД»: Они очень хотят сделать такой же фестиваль у себя на родине, чтобы там тоже проходил их национальный этап, а потом чтобы мы делали совместно этап международный, где будут ребятишки обеих стран присутствовать, общаться. Мы с вами должны воспитать добрую хорошую смену, которая потом будет владеть умами мира.

Подобные медиасессии организаторы проводят и для взрослых, и для детей. В прошлом году итогом учебы стали 11 короткометражных фильмов.