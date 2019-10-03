В Иркутске открылась фотовыставка Марины Свининой «Любовь моя — Театр»

Говорящие фотографии. В Иркутском областном музыкальном театре открылась выставка известной иркутской фотохудожницы Марины Свининой «Любовь моя — Театр». В экспозицию вошли почти 60 работ, снятые автором на протяжении 35 лет.

У нее, как у Бога, все живы. Так описывают работы Марины Свининой преданные зрители. За сорок с лишним лет творчества она успела стать одним из самых известных фотохудожников не только Иркутска, но и всей страны. Сама Марина считает: чтобы научиться делать «говорящие фотографии», надо научиться молчать.

Марина СВИНИНА, ФОТОХУДОЖНИК, ЧЛЕН СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ: Когда начинаешь пересматривать свои материалы, неожиданно обнаруживаешь в своих работах какую-то последовательность. Есть какая-то стилистика, которая их объединяет, есть какой-то подход, который говорит тебе, что все-таки надо попробовать собрать их.

В экспозицию вошли около 60 работ, снятых с 1984 по 2019 год, множество репортажных фотографий. Журналисты, работающие со Свининой, неоднократно говорили: им не надо писать половину текста, все на ее снимках. На выставке также фотографии знаковых для иркутской сцены спектаклей, снятые и на фотопленку и цифровую камеру. Разноплановые портреты артистов, символов театральной России и артистов иркутских театров. Со многими из них Свинина знакома лично, ведь театр — для нее место особенное.

Марина СВИНИНА, ФОТОХУДОЖНИК, ЧЛЕН СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ: Наверное, меня саму театр не столь актерским навыкам научил, сколь навыкам режиссуры. Я в театре учусь взаимодействовать со зрителем, взаимодействовать с артистами.

Благодаря Марине мы сегодня видим сцены культового для Иркутска 80-х спектакля «Каин». Когда-то весь Иркутск хотел увидеть эту постановку. У знаменитой фотохудожницы множество учеников и последователей. Один из них — иркутский фотограф Марк Рыбак.

Марк РЫБАК, ФОТОГРАФ: Это уникальный человек, уникальный фотограф. Это один из немногих людей, который фотографией живет. Для Марины фотография не работа, это не профессия, это ее жизнь. Она все свободное время посвящает фотографии.

Работы Марины Свининой можно увидеть на втором этаже Иркутского музыкального театра. Выставка будет работать до конца года.