Научить секретам кино и телевидения. В Иркутске начали подготовку к III Международному Байкальскому фестивалю детских фильмов «Чистый взгляд». Для участников проводят медиасессию — бесплатные мастер-классы по режиссуре и журналистике. На них приглашают не только детей, но и педагогов. Семинары полезны учителям любых специальностей, которые заняты в школьных СМИ. Журналисты и кинорежиссеры учат монтажу и видеосъемке, рассказывают о работе на телевидении. Так педагоги помогут детям лучше подготовиться к фестивалю. В этом году на медиасессию приехали более 30 учителей со всего региона.

Ирина БОРОВСКАЯ, ПЕДАГОГ КРАСНОЧИКОЙСКОЙ ШКОЛЫ №2: Школа у нас довольно большая. Я там учу детей русскому языку и по совместительству занимаюсь кружком журналистики. Мы, естественно, должны общаться, в первую очередь, с теми, кто является носителем этой профессии. И сессии подобного характера очень важны. Ольга КОРОТКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД»: Естественно, мы просим на фестиваль присылать работы детские. Чтобы с ребенка спросить качественную работу, наверное, нужно сначала ему что-то дать. Для этого мы придумали медиасессии для детей, где мы обучаем детей, и медиасессии для педагогов. Таким образом мы повышаем уровень качества работ.

Ежегодный фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд» пройдет уже в марте. Для участия принимают видеоработы любых жанров.