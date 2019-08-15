В галерее сибирского искусства в Иркутске открылась выставка Валерия Мошкина

Увидеть взгляд мастера на другую реальность смогут иркутяне. В галерее сибирского искусства открылась выставка Валерия Мошкина. Он единственный из иркутских художников-графиков, кто резал гравюру на меди. Это классический вид искусства, чрезвычайно трудоемкий и требующий абсолютно твердой и знающей профессиональной руки. Многие называли художника с непростой судьбой иркутским Сальвадором Дали.

Ушел на пике славы, как настоящий мастер. Его работы настолько оригинальны и необычны, что похожих авторов иркутская публика еще не видела. Так говорят его современники-искусствоведы. Извлечь красоту из тотального безобразия мира — такую цель преследовал Мошкин в творчестве. На выставке представлены как ранние работы художника, написанные в 70-е и 80-е годы, так и поздние картины. В последние годы автор переживал непростой период. Уход из жизни друзей и смерть матери, с которой он был очень близок. Последнее художник пережить не смог. Мошкин умер в возрасте 52 лет, но его картины оставили яркий след в истории иркутской живописи.

Александра НУРМИНСКАЯ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ: Нашей задачей было показать многогранность его таланта. То есть многие на него вешают ярлык сюрреалиста, но на самом деле это лишь одна из граней его творчества. И мы хотели этой выставкой донести до любителей, что его интересовали и пейзаж, и историческая тема. Доказательством тому служит полотно «Чингисхан».

Его яркие работы «Автопортрет», «Игрок», «Геометрия сна», «Жрец». В середине 90-х Мошкин работал в технике пастели. Произведениям «Геометрия сна» и «Жрец» свойственно изменение формы, показывающее привычные объекты в ином виде. Особое внимание художник уделял своей музе Светлане. Ее портреты можно увидеть на втором этаже галереи сибирского искусства.

Наталья СЫСОЕВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ: Это первая масштабная выставка произведений Валерия Мошкина в нашем музее. Выставка собиралась очень долго. Инициаторами проведения выставки были коллекционеры, в чьих собраниях находятся работы Валерия Мошкина. Порядка 300 произведений мы собрали для этой выставки. Большая часть вошла в эту экспозицию. Это живопись, это графика. Выставка интересна потому, что творчество Валерия Мошкина сейчас мало кто в Иркутске знает и в полном объеме мало кто у нас видел.

Два мира: один — небесный, другой — мир подсознания, от которого он не мог освободиться. Гравюра — процесс трудоемкий, стоит, как правило, очень дорого. Мошкин — единственный в Иркутске автор, который работал с этим материалом. Но большинство своих картин он дарил и отдавал друзьям. Очень редко полотна продавались. Творчество и биографию Мошкина также увековечат. В рамках выставки выпустят каталог произведений Валерия Мошкина, он станет первым большим изданием, посвященным жизни и творчеству художника.