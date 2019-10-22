V Байкальский фестиваль регионального кино открывают в Иркутске

В этом году он посвящен 35-летию фильма «Любовь и голуби». Участвуют в фестивале 42 работы режиссеров из Иркутской области, Бурятии, Красноярского и Забайкальского краев. Главный редактор программы «Новости Сей Час» Наталья Ветрова вошла в жюри конкурсной программы. Она на прямой связи со студией из кинотеатра, где с минуты на минуту откроется фестиваль.