В Италии Бефана, в Германии фрау Холле. Ну, а у нас баба Яга. В Ангарске открыли сказочную выставку. В одном из помещений музея Победы собраны более 200 экспонатов, изображающих волшебную старушку. И все это — коллекция, собранная одним человеком.

Эта баба Яга, пожалуй, главная героиня среди всех других себе подобных экспонатов. Персонаж народных сказок изготовили сами сотрудники музея. Не обошлось без курьеза.

Марина КУЗАКОВА, ХУДОЖНИК-ОФОРМИТЕЛЬ АНГАРСКОГО МУЗЕЯ ПОБЕДЫ: Когда надели платье, придумали лицо, которое некоторым казалось странным и страшным, мы ее посадили, она заняла свое почетное место хозяйки в доме. И отвернулись, чтобы сделать что-то другое, и тут «бабушка устала». Она сползла со стула. Наверное, устала смотреть на нас, как мы долго готовим праздник этот и выставку. Но ничего мы ее обратно ворачивали. Но иногда она как будто шевелится.

А еще в первую ночь испугался сторож, а под утро уборщицы музея. Но это забавные мелочи. В целом же выставка серьезная. Здесь разместили более 200 различных образов лесной сказочной старушки. Чтобы создать более точный антураж, на стены повесили чучела птиц. Естественно, изучили древнюю историю знакомого всем персонажа.

Ирина ЛАЖКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЙНЫМ ОТДЕЛОМ АНГАРСКОГО МУЗЕЯ ПОБЕДЫ: Они веселые и грустные. У каждой свой характер, свой норов. Это будет интересно маленьким посетителям. А взрослым это будет интересно потому, что образ бабы Яги — это очень древний образ, связанный с мифологией славянских, да и не только славянских народов. Образ, который с глубокой древности дожил до нынешних дней.

Кстати, все экспонаты до показа живут в обычной квартире ангарской учительницы. Марина Богомолова вот уже 20 лет собирает коллекцию бабок Ёжек. Сама экспозиция проводится в рамках проекта «Ангарские Звезды». Он посвящен увлечениям различных коллекционеров города нефтехимиков.

А это часть избушки бабы Яги. Здесь можно познакомиться с утварью предков: прялки, веретено, гребень для чесания льна или шерсти. А затем, сидя за столом рядом с русской печью, сделать фото на память в компании героини выставки.

Экспозиция будет работать до конца января. Вход в музей Победы свободный. Кстати, здесь пройдут школьные уроки по культурологии и иностранному языку. Ведь у русской бабы Яги есть родственники в Италии и Германии. Бефана и фрау Холле, соответственно.