«Утиная охота» Иркутского театра кукол «Аистенок» сорвала овации московской публики

Выстрел в сердце зрителя. «Утиная охота» — постановка Иркутского театра кукол «Аистенок» — вызвала восторг столичной публики. Артисты сыграли на сцене главного театра кукол страны — Образцовского. Мировая премьера состоялась в сентябре прошлого года. И вот теперь дошла до Москвы.

Театральная публика Иркутска в сентябре только и говорила, что об «Утиной охоте» — пьесе, которую трудно было даже представить на сцене театра кукол. А главный режиссер государственного театра имени Образцова, уроженец Иркутской области Борис Константинов приехал и поставил самую сложную и неоднозначную вампиловскую пьесу, где Зилов — человек, а остальные персонажи — куклы. Метафоры точнее и не придумаешь. Вот Зилов, который не находит себе места в этом тесном мире, вот его женщины и друзья. И между ними — пропасть.

К юбилею режиссера — неоднократного лауреата главной театральной премии страны «Золотая маска» — в Образцовском театре прошел марафон его лучших спектаклей. Так постановка «Утиная охота. Сны Зилова» оказалась в Москве. Для этого в центральном театре кукол пришлось создавать имитацию иркутской сцены, чтобы установить сложные тяжелые декорации. И вот переполненный зал, сыгранный на одном дыхании спектакль и восторг взыскательной московской публики.

Роман БУЧЕК, АРТИСТ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА КУКОЛ «АИСТЕНОК»: Это Москва, там есть хорошая постановка МХАТа, где Хабенский играет Зилова. У нас он немного другой, потому что сам Борис Анатольевич говорил, что мне не нужен какой-то депрессирующий интеллигент, мне нужен нормальный живой человек, который живет, ошибается, влюбляется. Когда люди говорят: да, мы поверили тебе, ты гад, но нам было тебя жалко, мы тебя любили, для меня это как для актера лестно, приятно. На следующий день звонки в театр Образцова, Москва зашумела, представляете! Когда? Почему один раз? Мы хотели прийти!

Иркутян долго не отпускали со сцены, вызывали на бис, зрители шли за кулисы поблагодарить, пожать руку, обнять. Как ни странно, говорят артисты, столицу тронула и проняла искренность. И, конечно, Вампилов, у которого каждое слово, словно выстрел в цель. Из столицы спектакль вернулся другим в буквальном смысле. Борис Константинов по ходу репетиции изменил две сцены, и они зазвучали по-новому. Теперь в репертуаре «Аистенка» значатся не просто «Сны Зилова», а «Сны Зилова», покорившие Москву.