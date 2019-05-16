Творчество Бато Дашицыренова представят на выставке в Иркутске

Искусство внутри художника. В Иркутске завтра откроют уникальную выставку мастера, который большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге, но остался верен своей малой родине и корням. Бурятский самородок из маленького села в Иволгинском районе Бато Дашицыренов стал главным художником Мариинского театра, создавал живописные полотна и скульптуры. В Иркутске впервые собрали столько его работ.

В Иркутске творчество Бато Дашицыренова представляет его сын Арсалан. Он продолжает дело отца: тоже закончил академию имени Репина и работает в Мариинском театре — там, где Бато был главным художником. Мастер ушел из жизни в 2010-м.

Арсалан ДАШИЦЫРЕНОВ, ХУДОЖНИК, СЫН БАТО ДАШИЦЫРЕНОВА: Он после работы приходил в свою мастерскую и часами работал над одной или другой картиной. Он мог переписывать картину по несколько раз за месяц, пока не находил идеальных цветов, идеальных форм.

Так, например, скульптура «Адам и Ева» — шестая и финальная попытка. А цветок на полотне «Алая саранка» появился спустя месяцы после создания полотна и в итоге дал название работе. Сейчас произведения художника есть в коллекциях по всему миру. Но увидеть их вот так, в одном месте — редкая возможность. Для такого проекта залы галереи современного искусства реконструировали, чтобы атмосфера располагала к сотворчеству.

Ксения ГОРСКАЯ, КООРДИНАТОР ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАЛЕРЕИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: Их нужно разглядывать, над ними нужно размышлять, и Бато заставляет нас с вами вступить с ним в некий такой диалог. Бато — это действительно редкий художник, его, к сожалению, не так часто выставляли и показывали в Иркутске. Поэтому в таком объеме, в котором мы привезли, мы хотели показать его, представить достойно, обновить пространство под наш проект.

Именно театральной странице жизни художника отдали дань при оформлении экспозиции. Ее разделили на четыре части как четыре акта одного спектакля. Первый — шаманские сны. Второй посвящен воинам и кочевникам. Третий поведает нам о любви между мужчиной и женщиной. А четвертый — это мир, где женщина — центр Вселенной, без которого невозможна жизнь. Скульптуры и картины серии «Материнская линия» напоминают древнюю наскальную живопись. Арсалан вспоминает, что был главным подмастерьем отца. А тот делился не только творческими секретами, но и народной мудростью и сказаниями.

Арсалан ДАШИЦЫРЕНОВ, ХУДОЖНИК, СЫН БАТО ДАШИЦЫРЕНОВА: Есть притча о хорошем скакуне. Если скакун может сделать полный переворот на спине, то он считается хорошим скакуном. И как раз здесь у нас изображена лошадь, которая отдыхает весной на спине.

Всю свою творческую жизнь Бато Дашицыренов провел в Санкт-Петербурге. Но ни разу не отступил от своей национальной культуры. Увидеть скульптуры, графику и живопись признанного мастера можно до 1 сентября.