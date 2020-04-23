Творческая встреча с Дмитрием Певцовым в онлайн-формате на youtube-канале Иркутского областного кинофонда

Творческая встреча с народным артистом России Дмитрием Певцовым состоится завтра в 20 часов. Пройдет она в онлайн-формате на youtube-канале Иркутского областного кинофонда, который запустил проект «Онлайн-кинотеатр». Там зрители могут бесплатно посмотреть фильмы. А после в прямом эфире пообщаться с авторами картин. Так, уже прошла встреча с режиссером ленты «Облепиховое лето» Виктором Алфёровым. Часть фильма о жизни и творчестве Александра Вампилова снимали в Иркутске и на Байкале. А завтра зрителей на онлайн-встречу ждет Дмитрий Певцов — исполнитель главной роли в короткометражке иркутского режисснра Анастасии Зверьковой. Подробное расписание показов смотрите на сайте кинофонда.

Елена УТРОБИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КИНОФОНДА: Откликнулись многие наши режиссеры: Павел Скоробогатов, Юрий Дорохин, Юрий Яшников, Анастасия Зверькова, Дмитрий Слободчиков и многие другие. Параллельно ведется работа по подготовке сюжетов и фильмов Иркутского областного кинофонда для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Мы делаем тифлокомментарии и субтитры.