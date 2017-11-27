Иркутск лидирует в тотальном диктанте

У Иркутска появилась реальная возможность стать столицей «Тотального диктанта».

В интернете за областной центр голоса отдали наибольшее количество пользователей — около 5000 человек. Это на 400 больше, чем у ближайшего конкурента — Владивосток. Голосовать можно на сайте «Тотального диктанта» ежедневно до 26 декабря — https://totaldict.ru/voting_capital/#irkutsk. Победителя объявят 27 декабря.

В конкурсе на звание столицы участвуют 16 городов. В столице «Тотального диктанта» организуют главную площадку проекта, на которой 14 апреля автор прочитает текст диктанта 2018 года.