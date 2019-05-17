Только один день: экспозицию «Московский тракт» смогут увидеть гости музея «Тальцы»

Все музеи города активно готовятся к завтрашнему дню — Международному дню музеев. В «Тальцах» для посетителей подготовили настоящий сюрприз. Экспозицию «Московский тракт» для посещения откроют лишь через год или два — сейчас там полным ходом идет строительство, но самые любопытные смогут увидеть ее уже завтра в порядке исключения — только один день.

Трактовая зона музея «Тальцы» — это реконструкция Московского тракта, который в свое время был главной транспортной артерией Сибири. По нему проезжали торговые, служивые люди, чиновники и государственные деятели. И первое, что мы встречаем на тракте, — это постоялый двор Усова — место для путника самое необходимое, чтобы отдохнуть и перекусить.

Римма АГАПИТОВА, ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Многие отмечают, как вкусно кормили в Сибири. Например, один путешественник пишет, что его встречали щами, но в сибирских щах ничего, кроме мяса и капусты, не было. А еще встречали его то ли пареным, то ли жареным поросенком. Подавался студень, да не простой студень, а с горчицей. И автор отмечает, что горчица не была знакома простому населению европейской части страны.

Многое из того, что было в Сибири, — было уникальным. Даже пельмени у нас лепили не так как везде. Там обязательно должно было быть три вида мяса: свинина, говядина и какое-либо дикое животное. Кроме того, на тракте располагались купеческие дома вместе с торговыми лавками. Дом Войнова — одна из жемчужин экспозиции. Здесь представлено все роскошное убранство купеческого дома, иногда даже излишне роскошное.

Елена КОЛГАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: Вот, например, здесь в одном помещении мебель разного стиля. Стиль модерн, здесь представлена эклектика. Орех рядом с красным деревом. Мы видим очень много предметов очень богатых, но пока еще не такой тонкий вкус сформирован у купцов.

Когда были деньги, но не было примера хорошего вкуса, в гостиной собирали практически все сколько-нибудь значимые вещи. Вычурная люстра, керамическая печь, фортепиано — это было показателем статуса и достатка купца. Здесь он принимал своих гостей, компаньонов и заключал сделки. Кроме того, в Международный день музеев посетители смогут побывать даже в кабаке XIX века.

Владимир ТИХОНОВ, ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Посмотрев фильм «Даурия», мы решили, что такого кабашника, как в фильме, мы делать не будем, потому что он такой добрый. Нам нужен настоящий сибирский мужик. Я думаю, вот он у нас получился.

Получился не только сибирский мужик, но целая история центральной дороги Сибири, правда, пока незавершенная. Сейчас в экспозиции заканчивается планировка территории, здесь появятся волостная управа, почтовая станция и пересыльная тюрьма.