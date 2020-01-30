Театр танца Владимира Лопаева готовится к московскому фестивалю

Они уже покоряли Москву и намерены сделать это вновь. Спектакль театра танца Владимира Лопаева «Иноходец» с участием особенных детей покажут на сцене театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда. Иркутяне примут участие в фестивале «ПроТеатр международные встречи».

Главное в подготовке артиста — всегда держать себя в форме. Вот и особенные дети пластического театра уже в эту субботу сыграют спектакль «Приют комедианта» по мотивам картин Пикассо.

«Девочка на шаре», «Купальщицы», «Старый музыкант» и другие произведения великого художника стали основой для этой пластической постановки. Каждый из ребят принес постановщику Владимиру Лопаеву свои мысли, фантазии, связанные с той или иной картиной. С помощью своего тела они оживили полотна классика. У каждого особенного актера в этой постановке есть партнер, который помогает, направляет и всегда находится рядом. Никакой пощады для особенных артистов здесь нет. Это не адаптация, не восстановление, это творчество в самом прямом смысле слова. Ребята работают не покладая рук. И показывают отличные результаты.

Нина РУМЫНИНА, Олеся ЧУДНОВСКАЯ: Мы вообще недооцениваем таких детей. Особенно особенных детей. Мы их практически с рождения оберегаем, опекаем излишне. И я, в том числе, не исключение, как другие мамы. Когда мы пришли я в это не верила. Мне нравится в Москве выступать и покорять. Для меня Москва — это все.

Что могут эти дети, они показали и доказали на деле. Сейчас в репертуаре театра два полноценных спектакля с участием особенных артистов. А начиналось все когда-то с очень сильной девочки Веры Кращук. Она не может ходить, но может танцевать. Три года назад она впервые отправилась в Москву танцевать в паре с Владимиром Лопаевым на Международный фестиваль «Inclusive Dance». И вот сегодня их вновь приглашают в столицу.

Владимир ЛОПАЕВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА ТАНЦА «PROДВИЖЕНИЕ»: Они пригласили нас на участие, они подводят итоги предыдущих лет, и участие совместно с труппой театра и ребят с ограниченными возможностями.

Покорить столицу иркутские ребята смогут с нашей помощью. Сейчас особенные артисты театра просят об участии. Дорога до столицы стоит дорого, родителям такие суммы не под силу. Если у вас есть желание и возможность помочь детям, любую посильную сумму можно перевести на номер руководителя Владимира Лопаева с пометкой «Иноходец».