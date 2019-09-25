Театр кукол откроют в Саянске

Всю труппу изготовят дети — воспитанники школы искусств. Предполагается, что всего будет более полусотни игрушек. Эту многолетнюю мечту удалось реализовать совместно с местным благотворительным фондом. Причем при его поддержке в Саянске уже немало сделано.

Этот медвежонок, как и многие другие куклы, в детской школе искусств ведет уроки у дошкольников. Помогает преподавателям. Сразу видно, что лет ему много, как и всем его сослуживцам по труппе. Да и сделаны они, здесь не скрывают, из того, что было дома. Но совсем скоро отметят прибавление. Причем новых кукол изготовят сами дети вместе с учителями. Исполнять мечту будут в совмещенной технике: соединят стиль интерьерной игрушки и тряпичной.

Ольга АНЧУТИНА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА по УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ДШИ г. САЯНСКА: Сделать игровые куклы и показать новый театр в нашей школе – теневой, мы расширим, мы уже им занимаемся три года. А сейчас мы сможем выйти на более широкий уровень, на город, на широкую аудиторию.

Создать кукольный театр помогает Саянский благотворительный фонд. Его директор Полина Сурина рассказывает: за 7 лет существования организации привлекли около 50 млн рублей, которые пошли на финансирование городских мероприятий, фестивалей, конкурсов, благоустройство Саянска. И также фонд активно выигрывает гранты. Вот, например, в педиатрическом отделении городской больницы благодаря этому открыли детскую комнату. Еще на один проект «Память сильнее времени» в фонде президентских грантов выиграли только с четвертого раза. Идею, когда на фасаде жилых домов портреты ветеранов войны, подсмотрели в крупных городах России. На здании в Саянске Герой Советского Союза Дмитрий Перов.

Полина СУРИНА, ДИРЕКТОР САЯНСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА: Мы не ожидали, что будет столько положительных откликов. Люди пишут в соцсетях, звонят, очень рады родственники Дмитрия Михайловича — сын и внучка, очень обрадовались, когда мы к ним обратились с просьбой дать согласие на нанесение этого портрета.

На сегодня еще пять идей рассматривают в фонде президентских грантов. А пока в Саянске готовят совместной проект с местной епархией на православное просвещение. И еще в задумке открыть волонтерский центр.