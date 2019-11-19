Свой страж порядка появится в музее «Тальцы»

Свой страж порядка будет в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Правда, в виде манекена. Комнату милиционера образца 20-30-х годов откроют на новой улице.

Не самое спокойное время в истории нашей страны. Когда строилось новое государство, сотрудники МУРа работали без перерыва. С тех пор прошло уже более 80 лет. И, чтобы воссоздать образ советского милиционера и рассказать об этом современникам, сотрудники архитектурно-этнографического музея «Тальцы» обращались даже в центральный музей МВД. Там и нашли оригинальную форму участкового того времени. По ее образцу сшили костюм. Интерес к опасной профессии неслучайный. Ведь милиция сменила полицию именно в те годы.

Владимир ТИХОНОВ, ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Одна из самых интересных профессий как в прошлом, так и сейчас — это милиционер. Полиция, сыск и прочее. Вот мы и решили показать, как жили милиционеры в те годы. Самые трудные годы для милиции. Это конец 20-х, начало 30-х годов прошлого века.

Над оформлением комнаты работали весь год. Сам участковый, который напомнит многим любимого дядю Степу, будет сидеть на лавочке и читать рабочий документ. Манекен пока не сделали, а вот необходимыми деталями комнату обставляют. Ее интерьер перенесет людей в довоенную атмосферу.

Елена КОЛГАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ» по НАУЧНОЙ РАБОТЕ: Из интерьера 30-х годов у нас находится патефон. Их дарили милиционерам в качестве премий. Здесь будут томики Маркса, Энгельса, Ленина. Здесь будет учебник по криминалистике. И здесь будет сидеть сам участковый.

У участкового также будет своя кухня и печь. В доме милиционер будет жить не один. По соседству находится комната сапожника, который по легенде будет отцом участкового. Обе экспозиции доработают и откроют в ближайшее время.