Спектакль по повести «Старик и море» представит Иркутский театр кукол «Аистенок»

Море в каждом из нас. В Иркутском областном театре кукол «Аистенок» ставят спектакль по повести «Старик и море». Над ним работали полтора года, это будет мировая премьера.

Эта повесть принесла Эрнесту Хемингуэю мировое признание и Нобелевскую премию и стала последним опубликованным при жизни писателя произведением. Рассказать историю старика Сантьяго о долгом морском пути, борьбе за жизнь, победе и смирении было давней мечтой главного режиссера «Аистенка» Юрия Уткина. В этой полной образов и символов притче каждый находит вопросы и ответы, которыми терзаем.

Юрий УТКИН, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ: В нас море существует. Море — это наша жизнь, это наша судьба, будем говорить. И как мы ей управляемся, эти удары судьбы, сможем ли мы устоять от них, крепче оно нас сделает или, наоборот, нас ломает. Поэтому море — это стихия этого бытия. Насколько ты крепок в этой жизни, насколько ты благодарен, насколько ты можешь любить это даже при все том, что жизнь тебя очень сильно лупит? Вот насколько ты можешь любить эту жизнь, настолько оно тебе и отвечает.

В театре собралась удивительная команда и создала удивительный спектакль-медитацию. Пьесу по великому произведению написал красноярский драматург Александр Хромов. Над оформлением работал художник Виктор Никоненко, в прошлом иркутянин, ныне известный в России и за рубежом мастер. Музыку специально для этой постановки написала группа «Белый острог». А глубокое, меняющееся и такое настоящее море — 3D-графика, созданная московским художником Павлом Суворовым.

Павел СУВОРОВ, ХУДОЖНИК: Когда ездил на море отдыхать, пытался побыть рыбой, чтобы лучше представить, как вот это ощущение подводное, как рыба себя ведет, как она может воспринимать наш мир из-под воды, все-таки у нее глубина, у нее там свое пространство, свой дом. У каждого свое море на самом деле. И вот чтобы эта глубина была такая неконкретная, а для всех, главная была задача красоту глубины создать.

Для артистов театра спектакль «Старик и море» — тоже долгий и непростой путь. Так много нового пришлось освоить.

Роман ЗОРИН, АРТИСТ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА КУКОЛ «АИСТЕНОК»: В данном случае у нас, правда, есть рельсы самые настоящие, по которым ездит конструкция. Эта конструкция вертится, как центрифуга, и к этому ко всему, конечно, надо было привыкнуть. Могу вам показать нашу лодку. То есть зритель видит эту лодку вот в таком ракурсе, он видит, как она крутится, плавает, делает разные фокусы.

Премьера спектакля намечена на 1 февраля. Это будет первая в мире кукольная постановка повести Хемингуэя. Повести о старике с молодыми глазами, «веселыми глазами человека, который не сдается».