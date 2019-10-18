Спектакль «Калиф-Аист» отправился на гастроли по области

Спектакль для людей с нарушениями зрения Иркутского театра кукол отправился на гастроли по области. Приобщиться к миру театра-ощущений смогут жители Братска и Усть-Илимска. Постановку «Калиф-Аист» посещают как обычные зрители, так и те, кто умеет видеть иначе.

В славном городе Багдаде, в чайной Махмуда, детям рассказывают историю скучающего калифа, которого фокусник обманом превратил в аиста. Эту сказку вовсе не обязательно видеть. Ее можно ощутить. Здесь все звенит, шуршит, пахнет, галдит и щекочется. Спектакль-ощущение — специальный проект для детей с нарушениями органов зрения или слепых. В нем вся магия театра направлена на то, чтобы разбудить наш внутренний мир.

Юрий УТКИН, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ТЕАТРА КУКОЛ «АИСТЕНОК»: Сейчас нам область помогает и идет навстречу, чтобы мы могли достучаться до сердец ребятишек, которые, к сожалению, ограничены в том, чтобы посетить театр кукол. Я думаю, что мы с удовольствием сейчас поедем и встретимся с ними.

Отправились артисты Иркутского театра кукол в Братск и Усть-Илимск. Свои театральный дом они оставили в надежных руках. На гастроли в наш город приехали гости из Рязани.

Рязанский областной театр кукол покажет иркутянам несколько спектаклей. Среди них постановка «Каштанка» по одноименному рассказу Антона Чехова, всем известный «Мойдодыр» и полезный обучающий спектакль «Приключения на дороге».

Константин КИРИЛЛОВ, ДИРЕКТОР РЯЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА КУКОЛ: «Приключения на дороге» — это спектакль-урок, раскащываюший детям о правилах дорожного движения. Такой веселый, важный и нужный. Мы его работаем в сотрудничестве с нашей рязанской ГИБДД. Спектакль» Лиса и медведь» тоже замечательный. «Мойдодыр» — всем известная сказка. Так что, я думаю, жителям и гостям Иркутска понравятся наши спектакли.

Рязанский театр приезжает в Иркутск уже второй раз. Директор — выпускник нашего театрального училища, Иркутск — для него родной город. Посмотреть спектакли рязанских артистов можно до 20 октября.