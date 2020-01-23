Социальный кинопроект снимают в Иркутске

Это будут короткометражки о трудностях выбора и поисках своего места в жизни. Идею воплощает начинающий режиссер Марк Бондарев.

Я не Спилберг, я только учусь. Так говорит о себе 20-летний режиссер Марк Бондарев. Вот и съемочный процесс для него, скорее, пробы пера. Здесь он многому учится у операторов, уже получивших образование, и своих преподавателей. Сейчас начинающий режиссер заканчивает кинотехникум, и серия социальных проектов «В поисках света» — его дипломная работа. Герои короткометражных фильмов — такие же молодые люди, как сам Марк. Они ищут себя. Кому-то через тернии это все-таки удается, а кто-то, отчаявшись, впадает в депрессию. Алкоголь и наркотики — вовсе не выход из сложных жизненных ситуаций. В том числе, и об этом говорит режиссер.

Марк БОНДАРЕВ, РЕЖИССЕР: Здесь, во ВГИКе, мы изучаем, как снимать кино, технические навыки, мы тут ищем связи определенные, знакомимся с очень классными людьми. Если мы не начинаем снимать свое кино, то получается, что мы учимся впустую.

Создавать фильм Марку помогают преподаватели. Учат работать с техникой, строить работу при съемке массовых сцен. Кстати, начинающие кинематографисты Иркутска неоднократно становились победителями и призерами фестивалей любительских фильмов. Среди них есть и профессионалы, и режиссеры-самоучки.

Анна СЕРЕДКИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Наши студенты участвуют со своими учебными работами в различных фестивалях. Это фестиваль регионального кино, там они попадают в шорт-листы, занимают призовые места. Также ездят на всевозможные международные фестивали.

Съемки фильма стартовали в этом месяце. Работа идет быстрыми темпами. Планируют создать три короткометражки. Уже в феврале проект «В поисках света» появится в интернете.