«Сибирские фанфары»: народные, эстрадные, джазовые оркестры боролись за звание лучшего

Сегодня оркестры. Всероссийский фестиваль-конкурс духового инструментального исполнительства продолжается в Иркутске. На сцене технического университета играют ансамбли и духовые оркестры. О том, как прошел второй день фестиваля, в следующем материале.

Марш «Прощание славянки», написанный в 1912 году штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка даже не как будто, а специально создан для духового оркестра. Дух сплоченности и патриотизма так и льется со сцены. Это, кстати, один из самых узнаваемых «музыкальных символов» нашей страны. И именно с него начинает свое выступление на конкурсе оркестр из Новосибирска. Свой творческий путь музыканты начали 7 лет назад. Первый большой конкурс для них состоялся в Иркутске в 2014 году, и вот в столицу Приангарья они приехали вновь.

Дмитрий, СЛАТВИНСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗЦОВОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА «AKADEM BRASS» (г. НОВОСИБИРСК): Конкурс вырос, появились солисты, ансамбли. Конкурс растет и по уровню, и по количеству участников. Это очень приятно, поскольку духовое общество в России переживает сейчас не лучшие времена, но такие костры-огоньки, которые здесь происходят, они нас всех объединяют и сплачивают.

Сплотили оркестры не только тех, кто играет, но и всех тех, до кого долетает их музыка. Это патриотизм в чистом виде, где от поколения к поколению передается любовь к музыке, воспитание и умение быть частью чего-то целого.

Анатолий ЦЕП, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ГРДНТ В.Д. ПОЛЕНОВА: Конечно, это порыв. Некий порыв патриотического такого одухотворения, подъема. Вот это очень важно именно в духовых оркестрах и, конечно, в сводном. Именно это остается в памяти, особенно у детей.

Всего 8 ансамблей и 16 оркестров сыграли сегодня на сцене. Народные, эстрадные, джазовые боролись за звание лучшего. Завтра состоится гала-концерт победителей, и на нем сыграет сводный оркестр всех участников конкурса.