Работа художника Олег Маркуса вошла в Книгу рекордов России

В Книгу рекордов России вошел сегодня портрет бурятского ламы Даши Доржо Итигэлова. Это работа художника Олег Маркуса. Он использует сложную и многогранную технику.

«Я часто конфликтую с картинами», — признается художник-портретист Олег Маркус. Говорит, иногда хочу добавить какой-нибудь цвет, а тот никак не ложится на холст. Работа затягивается, и порой автор от нее устает, но, главное, получает удовольствие. В коллекции Олега Маркуса портреты неординарных личностей, исторических и религиозных деятелей. С каждым он разговаривает, пытаясь понять его духовный мир. Над образом Даши Доржо Итигэлова автор работал более трех месяцев, а готовился к этому шагу почти три года. Важна каждая деталь. Благо помогал сам Итигэлов.

Олег МАРКУС, ХУДОЖНИК: Когда ты пишешь портрет ты, как бы в диалог вступаешь с этим человеком, которого ты рисуешь. Также у меня был такой серьезный диалог с Хамболаном Итигэловым, когда ты его пишешь — это интересно, ты как бы с ним общаешься. Он как бы ведет тебя, подсказывает, как его писать.

И вот рекорд есть. Этот день для буддистской культуры можно назвать историческим. Размеры полотна 2,5 метра на 1,8 метра. Работал художник акриловыми красками. Интересна и история самого героя портрета. Даши Доржо Итигэлов — значимая фигура в истории буддизма. За свою жизнь написал более 50 религиозных книг. А через много лет после его смерти эксперты заключили: тело незабальзамировано. И как оно стало нетленным — загадка для современной науки. Ученые пока не в состоянии объяснить природу этого феномена. Работу иркутского художника по достоинству оценили руководители буддистской общины.

Этигел ЛАМА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОЛЬХОНСКОЙ БУДИСТСКОЙ ОБЩИНЫ: К сожалению, такого колоссального я еще не встречал. Впервые я вижу такое. С Олегом Маркусом мы работаем. И это по России не просто так, что рекорд и так далее. По всему миру даже можно сказать, что нет такой картины.

Олег Маркус решил не останавливаться на достигнутом рекорде. И, возможно, еще не один портрет мастера войдет в историю.