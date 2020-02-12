Просмотры детей на специальность «Искусство балета» начались в Иркутске

В Иркутском театральном училище открыты просмотры-собеседования детей, которые хотят стать артистами балета. Попробовать свои силы приглашают девочек и мальчиков в возрасте 10-11 лет, закончивших начальную школу. Записаться консультации можно по телефонам 8 (3952) 29-00-44 и 20-94-62. Они проходят по воскресеньям. Там преподаватели советуют, как лучше подготовиться к отборочным турам, рассказывают о профессии артиста балета, оценивают физические и психологические данные ребят.

Светлана ДОМБРОВСКАЯ, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО УЧИЛИЩА: Формирование нового набора проходит в атмосфере обоюдного интереса, народу интересно, как у нас, а нам безумно хочется, чтобы самые яркие и самые талантливые ребята пришли к нам. А поскольку зовем мы ребят, окончивших в этом году 4 класс, им может быть 10-11 лет, то, конечно, свое «хочу» они должны высказать в присутствии родителей. Поэтому в воскресенье.

Обучение юных артистов балета рассчитано на 7 лет и 10 месяцев. Общее образование они будут получать в школе №14. Практические занятия проходят в балетных классах Иркутского областного музыкального театра имени Загурского. Художественным руководителем курса является Светлана Соколова — выпускница Санкт-Петербургской консерватории, проходившая стажировку в Академии русского балета имени Вагановой.