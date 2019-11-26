Проект «Восхождение» в культурном центре Александра Вампилова

Каким может быть путь артиста? Чаще всего истории об этом мы слышим от мэтров сцены на творческих встречах и бенефисах. В новом проекте культурного центра Александра Вампилова «Восхождение» о себе рассказывают молодые талантливые люди Иркутска. Яркие, идущие своей дорогой. Этот проект открыла актриса Иркутского драматического театра Екатерина Константинова.

Первые театральные пробы и первые шаги на сцене. Девятиклассница Катя Константинова, дочь двух замечательных иркутских артистов, никогда не интересовалась театром, пока папа не предложил попробовать себя на кастинге в проект драматического театра «Ромео и Джульетта». И она его прошла. Прошедшие тогда кастинг школьники и студенты, «отравленные» театром, двинулись поступать в театральное училище. Но не она. Только когда Катя закончила свои 11 классов школы, поняла, что другого пути нет. И тогда случился курс драматических артистов театрального института имени Щукина при Иркутском академическом театре. Учеба и работа сразу. Этюды, пробы и первые главные роли.

Режиссером «Грозы», в которой Катя сыграла главную роль Катерины Кабановой, стал Владимир Поглазов. Этого замечательного и безмерно талантливого человека не стало в январе прошлого года. Именно ему посвящен этот моноспектакль молодой актрисы.

Екатерина КОНСТАНТИНОВА, АКТРИСА: Владимир Петрович был руководителем нашего курса. Одним из. С ним связана отдельная часть моей биографии. У нас были такие взаимоотношения, вернее, мое отношение к нему сложилось таким образом, что мне бы хотелось то, что я не успела сказать ему при жизни, сказать ему хотя бы сейчас.

Вся работа молодой артистки посвящена ее учителям. В разные годы и разное время. Тем, кто вольно или невольно оказал влияние на ее жизненный путь. Текст для моноспектакля Екатерина написала сама, это практически ее дневники. Режиссер Николай Константинов, папа. Это история начала пути, а увидеть его продолжение всегда можно на сцене Иркутского драматического театра, где практически ежедневно Екатерина Константинова выходит на встречу со зрителем. То Анастасией Филипповной в «Идиоте», то грибоедовской Софьей или лошадью в «Простой истории».