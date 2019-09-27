«Принцессу цирка» увидят горожане в исполнении артистов Иркутского музыкального театра

Известную классическую оперетту венгерского композитора Имре Кальмана поставил питерский режиссер. На генеральной репетиции побывала наша съемочная группа.

Все начинается здесь. В декорационном цехе спектакль впервые обретает свое видимое воплощение. В каких красках и тканях и что вообще зритель увидит на сцене? Тусклый свет рампы и серые стены или буйство цветов и настоящий взрыв фантазии. Тема цирка позволяет воплотить все самые смелые идеи. Но, кроме этого, декорация и костюмы несут в себе идею и глубокие смыслы.

Елена ВЕРШИНИНА, СЦЕНОГРАФ (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ): Вся декорация немного плоская, здесь шар плоско выехал, здесь плоско акробаты. Вот и в нашем сегодняшнем мире, практически в таком мы и живем. Здесь рекламный щит яркий, заходи сюда, здесь все хорошо, все светится огоньками, так прекрасно. Мы тоже состоим из этих плоских вещей, картонных, ярких. Но все это не имеет никакого значения. И цирк очень яркий, а за кулисами творится трагедия.

Под куполом цирка, где все красочно, весело и игриво, шутки, песни и тайна. Загадочный мистер Икс покоряет публику своим номером, но в песне его слышится затаенная печаль. Любовь, интриги, предательство и настоящие чувства в классической оперетте Имре Кальмана в постановке талантливого режиссера и балетмейстера из Санкт-Петербурга, лауреата премии «Золотая маска» Гали Абайдулова предстанут на сцене Иркутского музыкального театра 28 и 29 сентября.