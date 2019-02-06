Премьеру теневого спектакля готовят в галерее современного искусства Иркутска

В мире снов и силуэтов. Премьеру теневого спектакля готовят в галерее современного искусства. Пластическая постановка, созданная в жанре театра теней, погружает в медитативное состояние. Публику и артистов разделяет плотный экран, на котором один за одним возникают образы. Интерпретировать их каждый может по-своему, ведь спектакль — это своеобразный диалог со зрителями, построенный на ассоциациях и метафорах. Все этюды постепенно выстраиваются в единую композицию. Ее, находясь за экраном, создают артисты. Они двигаются перед источником света, экспериментируя не только с движениями, но и с предметами, цветом и расстоянием до экрана. Возможно, кто-то узнает в спектакле образы из собственных сновидений.

Алексей Крупяник, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ: Были уже пробные показы, и разные люди подходят, говорят нам, что вот это было про меня, откуда вы обо мне столько знаете и как у вас это получилось? Потом подходит другой человек и говорит: это было про мои мечты, как у вас это получилось? То есть очень универсальная такая работа и очень личная для каждого.

В спектакле задействованы актеры театральной мастерской «Автограф» и команды молодых художников «Идеальное пространство». Премьера завораживающего теневого перфоманса намечена на 9 февраля.