Премьеру спектакля «Жаворонки поют высоко» готовят в иркутском центре «Новая драма»

Родительская любовь как главный талисман на всю жизнь. Премьеру в новом формате готовят в центре «Новая драма». Спектакль «Жаворонки поют высоко» ставит известный российский режиссер Валентин Зверовщиков по собственной пьесе.

Репетиции Валентина Зверовщикова — отдельное увлекательное действо, в котором мастер заставляет раствориться не только артистов, но вообще всех, кто находится в театре. Он стал первым приглашенным режиссером в центре «Новая драма». И впервые ставит спектакль по своей пьесе «Жаворонки поют высоко». Это история о 43-летнем мужчине с сознанием 3-летнего ребенка. Мать умерла, за ним ухаживает отец, но однажды большой маленький человек оказывается один на один с окружающим миром, впервые открывая его с разных, не всегда дружелюбных сторон. «Однажды, — вспоминает Валентин Зверовщиков, — я увидел отца, ведущего за руку 40-летнего сына — абсолютного ребенка. Спустя 45 лет это сильное впечатление выросло в пьесу».

Валентин ЗВЕРОВЩИКОВ, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ: О родительской любви как об обереге, который сопровождает нас всю жизнь. Вот вас сопровождает любовь родительская? И меня тоже, несмотря на то, что мне уже восьмой десяток, я все равно иногда разговариваю с мамой и папой, которых уже нет несколько десятилетий.

В речевом арсенале артиста лишь несколько слов из детского лексикона. Над ролью 43-летнего Малыша работает Илья Крикун. Мастером его курса в театральном училище был Валентин Зверовщиков.

Илья КРИКУН, АРТИСТ ЦЕНТРА «НОВАЯ ДРАМА»: Поначалу я стоял как декорация, грубо говоря, потому что у меня слов мало, а если и есть слова, то они непонятны для обычного человека. Я доверился полностью ему, я понимаю, о чем пьеса, что он хочет показать. Если после спектакля люди, которые смотрели этот спектакль, захотят позвонить своим родителям — значит, мы добились, чего хотели.

Историю о родительской любви, способной длиться вечно, преодолеть все испытания и спасти от любого зла, в «Новой драме» расскажут 1 декабря.