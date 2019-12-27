Премьеру спектакля «Хуманитас Инжиниринг» представит Иркутский центр «Новая драма»

Куда приводят мечты? Об этом рассуждают артисты центра «Новая драма». Скоро там премьера — спектакль-бот с замысловатым названием «Хуманитас Инжиниринг» по пьесе современного драматурга Марии Зелинской. Получилась выдуманная, но очень честная история о поисках идеала.

Представьте, что вы можете смоделировать своего идеального спутника жизни. Собрать образ по мельчайшим деталям внешности, характера, личных качеств и даже составить программу его поведения в разных ситуациях. Так поступила отчаявшаяся встретить настоящую любовь молодая женщина и отправилась в агентство «Хуманитас Инжиниринг», где изготавливают людей-роботов, учитывая пожелания заказчика.

На что способен человек, чтобы испытать великое и такое желанное чувство? И как далеко готов зайти в поисках идеала? Рассуждают молодой ростовский драматург Мария Зелинская и Иркутский центр «Новая драма». Чтобы создать на небольшой сцене мир будущего, пришлось хорошо потрудиться.

Вадим КАРИОНОВ, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ: Технологически очень сложный спектакль получился, нам пришлось наши черные стены поменять на белые, сделать 3D-экран, потом прописать весь текст для робота. В общем, технически очень сложно писать видео. Подготовка была наимощнейшая.

Жанр постановки определили так: спектакль-бот в одном действии. И хотя речь идет о выдуманном мире, он очень похож на наш, реальный, в котором иногда так трудно найти настоящее: любовь, заботу, понимание.