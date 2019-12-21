Премьеру готовят в иркутском театре танца «PROдвижение»

Тема, которая трогает каждого. Дети и война. Пластический спектакль по мотивам повести Владимира Богомолова «Иван» поставили в театре танца «PROдвижение».

Эта история страшная. Но не смотреть ее нельзя. Дети и война, кажется, самая больная страница в истории всего мира. Пластический спектакль по мотивам повести Владимира Богомолова «Иван». У 12-летнего Вани война отняла все. Его маму и сестренку расстреляли немцы. И ничего не осталось, только борьба, и мальчик становится одним из лучших разведчиков Великой Отечественной войны. Как вложить в современного ребенка эту историю?

Владимир ЛОПАЕВ, РЕЖИССЕР: Ну, во-первых, это память поколений. То, что происходило. И благодарны кому мы? Живем в данный момент. Савелий воспринимает, он понимает. Конечно, нет вот этих картинок, переживаний, которые наше, например, поколение более ярко воспринимает. Чем дальше поколения, там больше забывается.

На войне взрослый мужчина и мальчик-мужчина. Две ипостаси. Одна — идеальная, другая — полный диссонанс. Взрослый ребенок, который столкнулся с этой страшной бедой. Идея началась с музыки. Ян Круль написал партии, выиграл гранд и предложил поставить этот спектакль в театре Владимира Лопаева.

Исполнять музыку будут вживую солисты Иркутской филармонии. Мелодии разные. Впечатляют тревожные колыбельные. Казалось бы, несовместимые вещи. Такие же противоположные, как дети и война. Успокаивающая песня матери у постели ребенка и страшные, нагнетающие ноты.

Ян КРУЛЬ, КОМПОЗИТОР: Сам замысел очень тонкий, психологический, очень сложный. И мне показалось, что именно Владимир найдет именно те средства, которые нужны. Они очень тонкие и очень сложные. Кажется, именно он нашел уже и ищет те средства, которые нужны для этой музыки. Владимир ЛОПАЕВ, РЕЖИССЕР: У нас был уже опыт исполнения вживую. Но здесь гораздо больше их, чем главных героев. То есть нас всего трое, а музыкантов четверо. Такой перевес. Запись — это одно, а когда вживую — краски совсем другие. Они живые, краски. Ты здесь и сейчас находишься. Самое главное — поймать, прожить и направить.

Ловить, проживать и направлять свое творчество музыканты и танцоры будут 23 декабря на премьере, которая состоится в театре танца Владимира Лопаева «PROдвижение».