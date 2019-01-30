Премьера в Иркутском ТЮЗе — трэш-драма «Ганди молчал по субботам»

«Над пропастью во ржи» XXI века. Завтра в Иркутском театре юного зрителя премьера — трэш-драма «Ганди молчал по субботам». Историю о непростых временах своей семьи рассказывает 16-летний парень. Его привычный мир рухнул, а новый оказался жестоким и бессмысленным. При чем тут Ганди и почему молчание — иногда лучший выход?

В тот «дурацкий день» случился его личный апокалипсис. Отец объявил, что уходит к другой, мама сосредоточилась на собственном несчастье, дед начал сходить с ума, а сестра заболела. У каждого в этом доме своя боль, а 16-летний Саша, или как он сам себя называет Мот, просто не сумел найти лучшего собеседника, чем бездомная молчаливая Лиза из подземного перехода, которая изредка повторяет фразу «Ганди молчал по субботам».

Сначала подростка никто из близких не слышал. Его уютный и, казалось, крепкий мир рухнул, близкие люди предали и изменились. И тогда мальчик решил быть, как Лиза. Замолчать и сидеть в переходе, вглядываясь в лица прохожих. Актер Павел Матушевич, работая над ролью, даже провел эксперимент, решив целый день провести, как его персонаж.

Павел МАТУШЕВИЧ, АРТИСТ ИРКУТСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ им. А. ВАМПИЛОВА: Оделся потеплее, умылся, пять штанов надел, пять курток. Ну как бомж какой-то и пошел до Лисихи пешком. Дошел, очень холодно, -30 было. Картоночку взял с собой, сел, сижу, поднимаю глаза, а там, ну это мистика какая-то, мне кажется, поднимаю глаза, а там надпись: ты мне дорог, подпись: Иисус Христос. И вот эта атмосфера холодная, топот тележек бабушкиных от колес, ботинок, каблуков, разговоры — все это в тысячу раз слышнее. Мы разговариваем в жизни, мы не замечаем. А когда ты начинаешь молчать, это очень мощно.

Пьеса Анастасии Букреевой «Ганди молчал по субботам» перекликается с романом Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Холден Колфилд стал символом юношеского бунта в середине прошлого века. Мот бунтует по-другому, уже в начале XXI. Обоим по 16. У Мота в иркутской версии есть даже похожая красная шапка. И все, что эти подростки хотят знать по-настоящему, умещается в короткой фразе. Холдена интересовало, куда деваются утки, когда пруд зимой замерзает. У Мота тоже есть свой вопрос к миру: «Нет, а все-таки, как космонавты ходят в туалет? Как они едят — понятно. Но куда это потом все девается?»

Спектакль в ТЮЗе поставил режиссер Дмитрий Акимов. Рассказывает, постановку создавали вместе, играя этюд за этюдом. В процессе репетиций рождались новые реплики, поэтому трэш-драма получилась шире, чем пьеса. История, в первую очередь, для подростков и родителей, чтобы понять, как важно прощать любимых, видеть их страдания, а не зацикливаться на своих.

Дмитрий АКИМОВ, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ «ГАНДИ МОЛЧАЛ по СУББОТАМ»: Это попытка. Это попытка смирить себя. Ну, можно бунтовать, можно восставать, можно волосы на голове рвать, а можно попытаться принять ситуацию и, несмотря ни на что, продолжать любить своих близких. Все же из детства. Все проблемы, которые человека мучают во взрослом уже возрасте, корни-то оттуда, из тех травм, которые мы получаем в юности, в детстве.

К слову, сам Махатма Ганди молчал по понедельникам. Но если хочешь услышать себя и мир, день недели не так уж важен. Драма «Ганди молчал по субботам» с завтрашнего дня в репертуаре Иркутского ТЮЗа.