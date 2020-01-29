Премьера в Иркутском драмтеатре – «Братья Ч.»

160 лет исполняется сегодня со дня рождения Антона Павловича Чехова. Ему суждено было навсегда изменить историю мирового театра. Как жил тот, кого сейчас называют великим писателем и классиком? Об этом рассуждают на сцене Иркутского драматического. Там сегодня премьера — спектакль «Братья Ч.» Не по Чехову, но о Чехове.

Три года жизни Антона Чехова, умещенные в один летний день — пору, когда поспел крыжовник. До великих пьес, до знаменитого пенсне, до поездки на Сахалин. Драматург Елена Гремина написала пьесу, опираясь на письма и дневники братьев Чеховых, используя отсылки и цитаты из произведений драматурга. О том, как молодой писатель вынужден создавать небольшие рассказы, получая по 8 копеек за строчку, чтобы прокормить семью: родителей, сестру, братьев, с которыми у него очень сложные отношения. Чехов был, как сам говорил, связан по рукам и ногам. Он пронес заботу о семье, как крест, через всю свою недолгую жизнь. Но ни разу не отрекся от тех, кого любил. И так и не исполнил свою литературную мечту.

Станислав МАЛЬЦЕВ, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ: Мне кажется, это тот материал, когда он становится более понятным, как из такой среды, из очень сложной семьи вырос такой человек, который писал, говорил то, что он говорил и писал. Это огромный труд над самим собой, огромные усилия, которые были им проделаны. И мне кажется, это очень ценно, потому что это, если хотите, определенный путь к свободе, внутренней свободе.

Артист Василий Конев отмечает: я играю не Чехова, а персонажа, созданного Еленой Греминой в пьесе. И все же, когда речь идет о самом главном, этот персонаж говорит словами Антона Павловича.

Василий КОНЕВ, АРТИСТ ИРКУТСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. Н.П. ОХЛОПКОВА: Каждый человек может избежать чего-то в своей жизни, если он будет себя помнить. У Чехова это вообще очень важная тема для него. Нужно себя помнить. Вам не пьесы бы в театрах смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя — знаменитый текст из «Вишневого сада». Чем больше себя вы в жизни будете помнить, тем меньше, возможно, вы сделаете гадостей другим людям и самому себе.

Спектакль «Братья Ч.» в Иркутском драматическом поставили к юбилею классика мировой литературы. Сегодня со дня рождения Антона Чехова исполнилось 160 лет.