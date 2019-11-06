Премьера спектакля иркутского коллектива состоится в Санкт-Петербурге

Театр пилигримов отправляется на 8 Международный культурный форум, он начнется 14 ноября в северной столице России. Там иркутяне сыграют новый арт-рок-мюзикл «NoRa» по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом». Сегодня отрывки из премьерной постановки показали журналистам.

Уже полтора месяца в репетиционном зале театра пилигримов звучит новая музыка. Ее написал худрук коллектива Константин Артамонов специально для арт-рок-мюзикла «NoRa».

Режиссер Анна Агапитова рассказала: интересно было поработать с пьесой величайшего драматурга Генрика Ибсена. И если в XIX веке произведение восприняли как гимн феминизму, то сегодня это история, скорее, о правах человека в общем смысле. К тексту Ибсена при написании либретто отнеслись с максимальным уважением. И все же придумали нового персонажа — птицу, поющую в клетке. Этот образ — источник для глубоких размышлений.

Анна АГАПИТОВА, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ: Она синяя птица, она сойка, и в ней очень много собирательных всяких элементов. Ибсен — такой драматург, он бездонный, сколько ни копай, все равно дна нет. И сколько ни работаем, все равно дает ответы, у тебя опять вопросы, снова ответы и вопросы, бесконечный процесс.

С новым спектаклем театр пилигримов отправится не только на Международный культурный форум в Санкт-Петербург, но и на первые за 10 лет гастроли по Ленинградской области. Постановку иркутян увидят в Гатчине и Кировске. Для некоторых артистов это будет двойная премьера.

Александра МАЗУНОВА, АРТИСТКА ТЕАТРА ПИЛИГРИМОВ: Я пела в хоре, сольные номера пела, а драматические роли мне еще не приходилось играть, совмещать этот синтез драматического жанра и вокального жанра. Я очень переживаю, но ничего. Главное — самому себе, как говорится, не врать.

Также в северную столицу пилигримы повезут рок-оперу «Страсти по Марии». Этот первая постановка театра после смерти его основателя Владимира Соколова и посвящена она его памяти. А премьера мюзикла » NoRa» в Иркутске состоится на сцене дома актера 29 и 30 ноября.