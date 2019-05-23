Премьера пластического спектакля «Кома» в иркутском театре танца «PROдвижение»

Премьера пластического спектакля «Кома» по пьесе Самуэля Беккета «В ожидании Годо» состоится завтра в театре танца Владимира Лопаева «PROдвижение». Что такое ожидание? Чего мы ждем и что нам даст то, что мы ждем? Абсурдную пьесу все постановщики всегда интерпретировали по-своему. Как ее увидели в иркутском театре танца, расскажем далее.

Герои пьесы Самуэля Беккета как будто зависли во времени. На этом месте они были вчера, есть сегодня и будут завтра. Они ждут Годо. Никогда его не видели, но уверены, что как только он появится, все изменится. Кто такой Годо и что должно измениться — интерпретации разные. Абсурдная пьеса Беккета в разное время принимала своеобразные формы. В пластическом театре Владимира Лопаева все персонажи — лишь ипостаси одного человека: душа, тело, разум и эго.

Владимир ЛОПАЕВ, ОСНОВАТЕЛЬ ТЕАТРА ТАНЦА «PROДВИЖЕНИЕ»: У меня по ощущениям, что это один человек. Это его не раздвоение, а он себя намного частей разделил. Душа отдельно. У него есть некое лицо. Некая одежда на нем одета. Есть отделение — это и ум. И вот он достиг определенного возраста. В пьесе указано в среднем 50-60 лет, и он попадает в некий сон свой.

В этом сне, а может, и в жизни, вполне даже реалистичной, все чего-то ждут. Только здесь это называют Годо. Зритель по своему усмотрению может определить кто же это: конкретное лицо, Бог, сильная личность, Смерть или что-то своем иное. Сам Беккет писал эту пьесу тоже почти во сне, только в очень страшном: в те времена автор с женой прятались от нацистов. Есть предположение, что именно это страшное ожидание и породило эту абсурдную историю. Душа, тело и разум человека находятся в некоем пограничном состоянии. И выход из него — Годо.

Иван ГУЩИН, АРТИСТ: Мои персонаж — это душа. Стремится покинуть этот мир, уйти к создателю. В нашей пьесе — к Годо. А тело не пускает. То сеть есть какой-то неразрешенный конфликт между ними, который надо разрешить, преодолеть прежде чем уйти. Либо воссоединится опять с телом, чтобы продолжать жить. Мои персонаж, скорее, хочет уйти, нежели остаться.

Но уйти дано не всем, как и дождаться Годо. Каждый день к героям пьесы приходит мальчик и сообщает: «Годо сегодня не придет. Обещал завтра».