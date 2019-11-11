Праздник музыки в Иркутске

V Всероссийский конкурс духового инструментального исполнительства «Сибирские фанфары» стартовал сегодня в столице Приангарья. Музыканты из разных регионов страны три дня будут демонстрировать свое исполнительское мастерство жюри и зрителям. О первом конкурсном дне Всероссийского фестиваля-конкурса наш материал.

Настоящий праздник музыки привезли конкурсанты в наш город. Борис Корякин приехал из Красноярска, на саксофоне он играет уже 6 лет и говорит, что постепенно учится привыкать к своему волнению.

Борис КОРЯКИН, УЧАСТНИК (Г. КРАСНОЯРСК): С ним не надо бороться, его надо принять, осмыслить и выступить на сцене. Потому что волнение не унять. Это факт. Сколько я себя знаю, никогда не мог не волноваться перед выступлением.

Практически в каждом кабинете областной школы искусств идут репетиции. Конкурсанты в последние часы и минуты перед выступлением стараются собраться, сконцентрироваться и запомнить наставления преподавателей. Между тем кто-то уже на сцене. Конкурсные прослушивания начались сегодня в 9 утра здесь же в зале школы искусств. Волноваться поздно, надо играть, играть как никогда и выкладываться на все 100.

Всего 513 участников, из них 275 — это дети. Оценивают конкурсантов профессора и доценты духового исполнительства, дирижирования, заслуженные артисты России и работники культуры из самых именитых музыкальных вузов страны — Московской государственной консерватории им. Петра Ильича Чайковского и Российской академии музыки им. Гнесиных. Почетным гостем фестиваля в этом году стал Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки. Он рассказал о неугасающей популярности духовой музыки.

Михаил БРЫЗГАЛОВ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ «ДУХОВОЕ ОБЩЕСТВО», ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ: Сегодня замен тем, что в городском саду играет духовой оркестр, сегодня молодежные коллективы и не только молодежные играют на духовых инструментах репертуар, который понятен людям, которые знают эту музыку.

Последние несколько лет этот конкурс проводил Иркутский областной дом народного творчества, а в этом году он проходит в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ассоциации «Духовое общество» им. Валерия Халилова. Кроме того, сегодня в правительстве Иркутской области прошел круглый стол, посвященный развитию духового исполнительства в Приангарье. Говорили, в частности, о том, как поддержать молодых музыкантов и создать им условия для профессионального роста.