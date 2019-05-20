Победителем фестиваля «Лукоморье на Байкале» стал скульптор из Подмосковья

Победителем фестиваля «Лукоморье на Байкале» стал скульптор из Подмосковья

20.05.19

Скульптор из Подмосковья Лев Брюханов победил на Международном фестивале «Лукоморье на Байкале». Его композицию «Песнь о вещем Олеге», выполненную из сосны, жюри оценило как самую лучшую и безупречно выполненную. Всего в конкурсе приняли участие 22 команды из 8 стран. Это Россия, Китай, Иран, Монголия, Италия, Перу, а также Белоруссия и Литва. Второе место также занял мастер из Подмосковья, а бронза у команды из Монголии. Фестиваль деревянных скульптур в Савватеевке в этом году проходил уже в девятый раз. Часть работ по традиции отвезут на 49-й километр Байкальского тракта. Там уже находятся скульптуры с прошлых конкурсов.

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