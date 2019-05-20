Победителем фестиваля «Лукоморье на Байкале» стал скульптор из Подмосковья

Скульптор из Подмосковья Лев Брюханов победил на Международном фестивале «Лукоморье на Байкале». Его композицию «Песнь о вещем Олеге», выполненную из сосны, жюри оценило как самую лучшую и безупречно выполненную. Всего в конкурсе приняли участие 22 команды из 8 стран. Это Россия, Китай, Иран, Монголия, Италия, Перу, а также Белоруссия и Литва. Второе место также занял мастер из Подмосковья, а бронза у команды из Монголии. Фестиваль деревянных скульптур в Савватеевке в этом году проходил уже в девятый раз. Часть работ по традиции отвезут на 49-й километр Байкальского тракта. Там уже находятся скульптуры с прошлых конкурсов.