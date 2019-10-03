Сохранять традиции даже вдали от исторической родины. Первый окружной фестиваль татарской культуры прошел в поселке Усть-Ордынском. Национальный колорит, уникальная кухня, традиционные наряды. На празднике Мирас побывала наша съемочная группа.

Все: мужчины, женщины, дети — в ярких национальных нарядах. Цветовая палитра переливается разными оттенками. Представители татарской национальности собрались в поселке Усть-Ордынском на первый окружной фестиваль родной культуры Мирас. Начали с задорных песен, сольных выступлений и чествований виновников праздника.

Геннадий ОСОДОЕВ, МЭР ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА: Наш окружной центр — поселок Усть-Ордынский — готов принимать разного уровня мероприятия для поддержки татарской культуры. У нас вообще все переплетено, мы все друг другу родственники становимся, мы друг друга знаем, у нас это семейное, поэтому мы всегда друг другу помогаем, это наше общее дело.

После торжественной части всех приглашают к столу. Хозяйки демонстрируют традиционные национальные угощения, фирменные напитки. Каждая семья делится секретами приготовления блюд с соседями.

Гальгена МУХАМАТЬЯНОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТАТАРО-БАШКИРСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА г. ИРКУТСКА: В татарской кухне очень много разнообразия. Основным из блюд является бэлэш. И он у нас тоже был представлен. На сегодняшний день у нас очень хороший татарский культурный центр в Иркутске, и по большей части получается, что мы все одного возраста. Конечно, развитие необходимо, и нам нужно суметь привлечь побольше молодежи.

Кроме вокального и кулинарного конкурса, в программу фестиваля вошла выставка народных ремесел. На ней представили авторские работы. Участвовали как совсем юные конкурсанты, так и мастера своего дела.

Андрей ДМИТРИЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА: Мы ставим своей целью сохранение и развитие национальных традиций, родного языка, всех народов, проживающих на территории Усть-Ордынского округа. В календаре наших мероприятий, как мы считаем, представлены праздники всех наиболее крупных этнических групп, проживающих на нашей территории, и мы надеемся, что праздник Мирас займет самое достойное место в череде наших мероприятий.

В Усть-Ордынском Бурятском округе живут представители более 60 национальностей. И традиции каждой необходимо поддерживать. Как отметил Андрей Дмитриев, в этом году в обсусинской школе Осинского района ввели уроки татарского языка. Это еще один шаг к сохранению культуры этого народа.