Первый фестиваль русской культуры прошел в Тальцах

Посетители смогли послушать народные песни, распробовать различные яства и поучаствовать в народных забавах.

В три девятом царстве на 47 километре Байкальского тракта в Тальцах сегодня всё по-особенному русское и праздничное. На первый фестиваль русской культуры со всех концов Иркутского княжества съехалось 54 коллектива и около 500 участников. Собрать такое количество молодцев и девиц удалось, лишь объединив усилия государственных структур и бизнеса.

Максим ХВОСТИШКОВ, ОРГАНИЗАТОР ПАРАДА-ФЕСТИВАЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ: Прежде всего главная задача — это показать широту русской культуры, что это не только песен там или танец, это ещё и баня, и кухня, и забавы, и так далее, и так далее. Мы хотим эту линейку русских особенностей расширять, потому что есть русская печка… А самое главное у нас здесь на территории фестиваля будет показано два обряда русской свадьбы. Из Осинского, из Черемховского района приехали коллективы, которые покажут, как это проводилось 50-70 лет назад.

Русские забавы — у каждого свои. Кто-то предпочитает сделать фото с богатырями, кто-то посидеть за гончарным кругом или порисовать маслом на холсте, а кто-то послушать опытного банщика. Максим Латышев, мастер с 15-летним стажем рассказал и показал как правильно париться.

А после баньки угощают чаем с пирогом не заморским. Конкурс русской кухни заставляет желудок нервно урчать в ожидании дегустации блюд — щука фаршированная, ягненок копченый, сало, булочки, пирожки с разными начинками. Всего на суд зрителей свои блюда представили 6 коллективов. По договорённости победителя определять не стали, лишь раздали номинации. Основная же конкурсная программа фестиваля состояла из 3 дисциплин: песня, танец и костюм. В жюри исключительно профессионалы — члены дома народного творчества. Каждая номинация оценивается по своим критериям, но в каждой смотрят на соответствие теме и артистичность. Так, в категории танец победу одержал Шелеховский коллектив «Традиция» с танцем «Рассыпуха».

Софья ГОРБАЧЁВА, ПЕДАГОГ КОЛЛЕКТИВА НАРОДНОГО ТАНЦА «ТРАДИЦИЯ» г. ШЕЛЕХОВ: Здесь очень здорово, здесь столько ремёсел, здесь так красиво. Как вы видите, на мне семейский костюм, и я здесь встретила людей, которые как раз приехали из населения, где есть семейские, я с ними разговаривала. Было очень интересно. Также мне понравились буряты, у них тоже очень интересно, какие-то ремёсла свои. Но в принципе всё очень ярко.

Организаторы планируют проводить такие празднества ежегодно с привлечением всё большего количества коллективов и расширением диапазона конкурсов и забав. Скорее всего, такого пиршества русской культуры придётся ждать ещё около года, но как известно скоро сказка сказывается, да ещё скорее время пролетает.