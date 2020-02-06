Персональная выставка всемирно известного Даши Намдакова открылась в Иркутске

Ровно 20 лет назад Иркутск познакомил мир искусства с большим художником. Сегодня это скульптор, чьи произведения украшают европейские столицы и галереи по всей планете, — Даши Намдаков. А Иркутск остается местом, где поверили в молодого мастера. Сегодня в художественном музее открыли его выставку, которая вызвала настоящий ажиотаж.

В феврале 2000 года в Иркутском художественном музее открыли первую персональную выставку тогда еще молодого и неизвестного художника Даши Намдакова. И вот спустя ровно 20 лет здесь же открывают выставку уже всемирно известного и признанного мастера.

Только в этот раз большую экспозицию разместили в галерее сибирского искусства. Здесь можно увидеть бронзовых воинов. Тех самых, с первой выставки 2000-го. И современные работы Даши Намдакова. Свои новые произведения скульптор мог бы представлять в Москве, Лондоне или Риме, но он всегда выбирает Иркутск, которому благодарен за признание и веру в самом начале большого творческого пути.

Лариса ЗАБРОДСКАЯ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ: Иркутские коллекционеры, иркутяне, они 20 лет назад выкупили все работы Даши с трех выставок, понимаете? То есть они поняли, что он уникальный художник, они знали, что мир, весь мир тоже поймет это. Вот это и есть душа города, это наши традиции, это наши духовные устои, это наша культура.

Он по-прежнему создает в бронзе свой мифический мир, оставаясь верным восточным корням, но расширяя границы азиатского искусства до известного только ему предела. Сегодня его скульптуры стоят в европейских столицах, а сам художник — желанный гость в любой галерее мира. И все же, несмотря на плотный график, обещал приехать и посетить свою большую персональную выставку в городе, где все началось.

Наталья СЫСОЕВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ: Хочу сказать, что музей благодарен, потому что первые четыре работы Даши тогда подарил Иркутскому художественному музею, это очень приятно. И Даши будет обязательно на этой выставке. Выставка продлится до 1 марта, и в это время он посетит залы нашего музея и увидит эту экспозицию.

А Иркутск, кажется, влюбился в искусство Намдакова еще горячее. Очередь на открытие выставки сегодня тянулась до улицы. Увидеть десятки скульптур Даши, созданных за 20 творческих лет, можно в галерее сибирского искусства до конца февраля.