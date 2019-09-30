Персональная выставка Олега Лаврищева открыта в Иркутске

Творчество с тонким чувством юмора. Впервые в Иркутске свою выставку открывает художник Олег Лаврищев. Гость из Нижнего Новгорода признается: наш город пришел к нему в видении и он сразу приехал сюда. Привез как архивные, так и новые работы. Олег — признанный мастер сюжетных картин. Персонажи на этих полотнах — плод воображения и воспоминаний живописца. Художник отмечает: к его произведениям нужно подходить с юмором и читать их между строк. Часто он использует отсылки к библейским или литературным сюжетам. На этих картинах так много деталей, что, рассматривая их, можно проникнуть в мир, созданный художником. Есть на выставке серия, вдохновленная воспоминаниями детства.

Олег, ЛАВРИЩЕВ, ХУДОЖНИК: Я очень часто обращаюсь туда, в прошлое. Оно настолько было для меня ярким, что вот в красках, я попытался даже в красках изобразить мое детство. Короче говоря, там было гораздо теплее. Весь мир-то, если его смотреть просто, станет банальным. А если не просто, а с фантазией, то становится интереснее, веселее.

Работает художник в разных техниках: масло, акрил, графика, пастель. Также Олег Лаврищев занимается росписью деревянных сундуков уникальным способом — с использованием мраморного покрытия. Персональная выставка художника открыта в галерее на улице Бабушкина, 1. Открыта она будет до конца октября.