Персональная выставка Екатерины Лазаревой начала работу в Иркутске

26 женских портретов, выполненных в экспрессивной, живой и яркой манере. Иркутская художница Екатерина Лазарева, которая в прошлом году оформила лестницу на улице Байкальской, сегодня представила новую персональную выставку «Богини». В каждом полотне она написала собственный автопортрет в разных состояниях. Над картинами иркутянка работала около двух месяцев, смешивая краски разных видов, а иногда и вовсе танцевала на работах и писала их локтями. Кстати, финальный, 27-й, портрет не вошел в экспозицию. Художница беспощадно уничтожила его, решив, что он не вписывается в коллекцию.

Екатерина ЛАЗАРЕВА, ХУДОЖНИЦА: Это важно лично для меня. Вся концепция выставки построена лично мной. И тот факт, что все работы висят в порядке создания, можно проследить, как менялось мое настроение, как из образа в образ появлялся новый характер. Это был эксперимент. Там был задействован и баллончик для стрит-арта, и акрил. Потом это перекочевало на другие работы, на большой формат.

Выставка «Богини» открыта в студии Иркутского краеведческого музея до 15 марта. А скоро Екатерина отправится в Корею, где представит новую экспозицию на суд азиатских зрителей. Также художница планирует развивать стрит-арт в Иркутске.