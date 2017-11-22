Международный конкурс органистов в Иркутске

Международный конкурс молодых органистов впервые пройдёт в столице Восточной Сибири. Его приурочили к 80-летию Приангарья. Организатором конкурса выступил Иркутский музыкальный колледж им. Ф. Шопена. На сцене иркутской филармонии выступят молодые исполнители из разных городов России. В рубрике, посвященной юбилею региона, расскажем, как готовятся музыканты из Иркутска.

Мощная и величественная по звучанию, бесконечный океан гармонии. Все это о «Прелюдии» Габриэля Пьерне — одном из любимых произведений 16-летней Полины Курдюковой. Девушка волнуется, ведь на органе она играет всего три месяца. До этого закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Однако еще с 5 лет мечтала выступать на сцене с королем музыкальных инструментов.

Полина Курдюкова, участница первого международного конкурса молодых органистов «Байкальская токката»: Звук — особенно на настоящем, а не электронном органе — проникает в тебя, и ты полностью погружаешься в музыку. Это, конечно, не то, что на рояле, фортепиано. Сложнее всего было совместить руки с ножной педалью, потому что не хватает внимания на три партии.

«Прелюдию» Габриэля Пьерне первокурсница иркутского музыкального колледжа выбрала для исполнения в первом международном конкурсе молодых органистов «Байкальская токката». Он приурочен к 80-летию Приангарья и пройдет с 13 по 17 декабря. Ещё одна участница из Иркутска — Александра Зеленюк. Ее и Полину готовит преподаватель органа, лауреат международного и Европейского конкурсов, солистка иркутской филармонии Яна Юденкова. Она входит в состав международного жюри и оргкомитета мероприятия. Заявки на участие подтвердили молодые исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Казани, Кемерово, Новосибирска, Красноярска.

Яна Юденкова, член жюри международного конкурса молодых органистов «Байкальская токката»: Конкурс является замечательным инструментом для развития профессиональных навыков. То, что мы в обычном учебном регламенте можем сделать за достаточно продолжительное время, в рамках конкурса изучаем быстрее и с большим энтузиазмом.

Конкурс проводится в целях развития органного искусства, поддержки молодых исполнителей, сохранения музыкальных традиций. Прослушивания пройдут в органном зале, где установлен один из лучших инструментов России. Мероприятие такого уровня состоится впервые на территории от Урала до Дальнего Востока. Победители отправятся в гастрольные туры по крупнейшим городам Сибири, наполняя музыкальное пространство богатым звучанием короля инструментов.