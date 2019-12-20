Опасная косметология: десятки иркутянок пострадали от действий непрофессионала

Куклы вуду для клиентов и учеников. Иркутский косметолог уже собрала десятки недовольных клиентов, но вместо извинений и возмещения ущерба женщина шлет угрозы и проклятия. А профессионалы в области медицины в шоке: в эту сферу пришло слишком много дилетантов. О некачественных услугах и новой моде, как губы дьявола, например, наш материал.

Вместо того чтобы демонстрировать красивый макияж после посещения косметолога, Мария теперь скрывает свое лицо. Мастера, который делает перманент бровей и век, девушка нашла в социальной сети. Посмотрела работы и записалась на прием. Но вместо салона по адресу оказалась обыкновенная квартира без вывески и таблички. В комнате, где проводились манипуляции с иглами и растворами, находились домашние животные. Но девушка все-таки выполнила процедуру, о чем теперь уже жалеет.

Мария: Буквально дней через десять, когда сошли корочки, я заметила, что межресничка выполнена вообще не была, хотя я ее оплатила. Стрелочки у меня были кривые, брови через месяц ушли. Я за всю эту процедуру отдала немалую сумму — 25 тысяч рублей. Мастер, конечно, не стесняется, берет значительные суммы.

Мария дошла даже до суда и выиграла его. Как уверяет девушка, таких пострадавших десятки. Среди них и ученицы якобы «продвинутого мастера». Светлана тоже не хочет показывать свое лицо. Девушка рассказывает: она обучалась у «мадам» — так называет себя косметолог в социальной сети — всего неделю. И сразу же спустя этот срок приступила к работе. Делала перманентный макияж, работала с иголками, которые, кстати, были многоразовыми. Для каждого клиента свой отдельный бокс. Более того, никаких документов людям не выдавали, а те, что давали, уничтожали.

Светлана: Мы предоставляем анкету клиенту, он заполняет ее, и мы забираем ее обратно, чтобы в случае каких-то конфликтов мы могли это инфосогласие порвать.

Светлана расторгла договор с косметологом, после чего та стала высылать ей угрозы, и не только словесные. Она отправила девушке куклу вуду с ее фотографией. Сейчас косметолог ни с кем на связь не выходит и общается только с клиентами, которые уже приходили к ней на прием. Тем временем опытные косметологи сегодня бьют тревогу: на рынок пришло огромное количество дилетантов. Сейчас в косметологии люди, которые не имеют к ней никакого отношения. Кстати, новомодное направление — так называемые «губы дьявола» — в этой связи особенно пугают. Если такую процедуру сделают не профессионалы, то есть риск ходить с такими губами до конца жизни.

Дина ПАНЧЕНКО, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ по КОСМЕТОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Уже самые топовые передачи говорят сейчас о «губах дьявола». Это определенный тренд. Конечно, молодые девочки, которые хотят привлечь к себе внимание, они идут на многие риски, не подозревая, что будет дальше. Любой прокол сам по себе подразумевает уже фиброз. То есть вернутся ли они потом в исходное состояние, не понятно.

Профессионалы призывают обращаться только в специализированные центры косметологии. Процедуры на дому, в подвалах, в комнатах, оборудованных на скорую руку, недопустимы. Обязательно и наличие диплома. Кстати, у косметолога, от действий которого пострадали героини нашего сюжета, профильного образования не было. Это уже подтвердили в министерстве здравоохранения Иркутской области. Врачи отмечают: особая осторожность здесь просто необходима, ведь так легко, желая стать красивой, можно получить совсем обратный эффект.