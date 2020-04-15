Онлайн-гастроли проведет Иркутский областной театр кукол

Онлайн-гастроли проведет Иркутский областной театр кукол

15.04.20

Такого в Иркутской области еще не было. Онлайн-гастроли проведет областной театр кукол. В гости на youtube-страницу «Аистенка» «приедет» Томский театр куклы и актера «Скоморох». Спектакли начнут показывать в пятницу, 17 апреля. Пользователи всемирной сети увидят постановку «Игра» по роману Достоевского и сказку «Три поросенка». Гастроли будут обменными, поэтому иркутский театр в свою очередь покажет на странице томичей свои спектакли. Это история гениального композитора, основанная на его дневниках «Бетховен. Разговорные тетради» и постановка для детей «Сказки с небесного чердака». Также в выходные «Аистенок» запустит цикл онлайн-встреч с артистами театра и серию мастер-классов для детей и родителей. Подробную программу можно узнать на официальном сайте театра.

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