Омский театр куклы «Арлекин» с гастролями в Иркутске

Мир, в который верят тысячи зрителей. Омский театр куклы «Арлекин» гастролирует в эти дни в Иркутске. На сцене «Аистенка» артисты играют спектакли, а в фойе разместились другие гости — экспонаты одного из крупнейших в России музеев театральной куклы. Омичи привезли десятки удивительных работ, когда-то блиставших на сцене в легендарных и даже сенсационных постановках.

Когда театр начинается не с вешалки, а сразу с главных героев десятков спектаклей, когда-то оживавших в руках артистов. Сейчас это обитатели второго по величине музея театральной куклы. Коллекция омского «Арлекина» насчитывает около 700 таких экспонатов из разных театров мира. В Омске они расположены на четырех этажах здания музея, где всегда есть место для новых жителей. Часто кукол привозят зрители из-за границы. Или находят порой в самых неожиданных местах.

Вероника БЕРМАН, КУРАТОР МУЗЕЯ ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА КУКЛЫ, АКТЕРА, МАСКИ «АРЛЕКИН»: Нам зрители принесли, они сказали, что они на помойке нашли кукол и что они считают, что это куклы очень старые и принесли их нам. Мы их взяли так сначала скептически, потом решили их отреставрировать. В процессе реставрации обнаружили, что у них уникальнейшие головы и эти куклы изготовлены, скорее всего, в конце 40-начале 50 годов.

В Иркутск омичи привезли несколько десятков экспонатов. Выбирали так, чтобы максимально широко представить историю, виды и системы театральной куклы. Это и персонажи гоголевского «Вия», и герои «Брака поневоле» Мольера», и пушкинские «старик со старухой у самого синего моря». А вот куклы из первого в Омске спектакля театра абсурда, поставленного аж в 1988 году. К восторгу зрителей экспонаты не скрыты за стеклом, и к сказке в этом случае можно буквально прикоснуться. Как к этим героям «Золушки», оживавшим на сцене еще 35 лет назад. Или этим — из той же сказки, но спустя два десятилетия.

Вход на выставку бесплатный. Прийти можно, когда в театре не идет спектакль. «Арлекин» в Иркутске покажет три детские постановки. Сегодня гости представили сказку «Царевна Лягушка». Также в гастрольном репертуаре «Волк и семеро козлят», а завтра и послезавтра зрители увидят постановку «Дюймовочка».