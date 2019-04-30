Радость, которая зажигает сердца людей, ведет их к добру и милосердию. Областной фестиваль «Пасхальная радость» проходит в Иркутске в эти дни. В мероприятии три направления: детский, театральный и музыкальный фестивали. В областной центр из разных городов региона приехали самодеятельные детские и юношеские коллективы. Ребята ставят спектакли о любви и сказки, читают со сцены стихи и берутся за серьезный драматический материал. А главное, делают это с большой любовью к искусству. Уже 12 лет театральный фестиваль «Дорогою добра» поддерживает Иркутское отделение Российского детского фонда. На спектакли приглашают зрителей из детских домов, приемных семей, а также особых детей.

Людмила НИЗОВЦЕВА, ПРИЕМНАЯ МАМА: Дети раскрываются, посещая такие мероприятия, оттаивают их души, потому что многое пережито. И им нужно это забыть и стать обыкновенными домашними маленькими детьми, которые растут в больших, взрослых людей. Умных, добрых, счастливых.

Всего в фестивальной программе 15 спектаклей, все они бесплатные. Кроме того, для участников организуют мастер-классы по технике речи, импровизации и сценическому бою. А уже завтра в Иркутске стартует музыкальная часть фестиваля, в ней участвуют солисты и камерный хор областной филармонии, учащиеся музыкального колледжа, ансамбль народных инструментов и хор школы музыкантских воспитанников.