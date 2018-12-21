Новый спектакль подготовили в Иркутском музыкальном театре имени Загурского

Русская народная сказка «Волшебное кольцо» легла в основу новогоднего детского спектакля. Это история про доброго парня Мартынко и его друзей.

А именно: кошку, собаку, и змейку которых он спас. А также о волшебном кольце, которое способно исполнить любое желание. Художники хотели максимально воплотить дух русской народной сказки, поэтому все декорации выполнены в стиле Вологодского кружева. Музыка и песни для спектакля написаны московскими композиторами и поэтами- песенниками Егором Шашиным и Евгением Муравьевым. Иркутские зрители музыкальную спектакль-сказку «Волшебное кольцо» увидят впервые.

Ирина МЯКИШЕВА, РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК ИРКУТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА им. Н.М. ЗАГУРСКОГО: Я думаю, что на протяжении сказки скучать не придется никогда, потому что знакомые персонажи откроются с новых сторон и более подробно. У них у всех есть арии, дуэты, вокальные сцены. Ну на то мы и музыкальный театр. Этим мы выгодно отличаемся. УЦ нас яркие декорации.

Посмотреть сказку можно будет до 8го января. Купить билеты можно в кассе театра или не выходя из дома — на сайте иркутского музыкального в рубрике «Билет онлайн».