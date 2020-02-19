Новую постановку начали репетировать в Иркутском драматическом

Спектакль по пьесе Алексея Толстого «Любовь — книга золотая» покажут зрителю в преддверии Всемирного дня театра, 27 марта.

Собственно, из-за книги весь сыр бор и случился. Молодую девушку, княгиню, племянницу самой императрицы Екатерины отдали замуж. Воспитанная в Петербурге сейчас она живет в деревенской глуши за старым мужем и смертельно скучает. От тоски она в огороде разводит греческий сад и бедные люди вместо того, чтобы коров доить и пахать, разгуливают в костюмах нимф и сатиров. Пугают окружающих.

Алена БОЧКАРЕВА, АРТИСТКА: Она не может примириться с тоской этой деревенской глуши. Она пытается вокруг себя создать прекрасное. Она выступает в роли режиссера, и для нее ничего дурного в этом нет.

В подарок ей государыня присылает книгу для развлечения, но та становится для юной девушки настоящей библией. Купидоны, любовники и рогатые мужья. В душах простых людей это вызывает настоящий хаос. «Французские нравы, они нам не пристали. Вот французы книжки читали, читали, а потом королю голову и отрубили…» Такой печальный исход вполне может ожидать и старого князя, ведь обидеть племянницу государыни смерти подобно. Сама императрица обещала заглянуть к зятю в гости.

Геннадий ГУЩИН, РЕЖИССЕР: Когда узнают: ах, там Екатерина II, все почему-то думают, что это должна быть такая серьезная исследовательская, историческая работа. Нет, это комедия, исторический анекдот. Но, как в хорошем анекдоте, всегда присутствует какой-то глубокий смысл. Поэтому вот за этим смехом, который мы пытаемся на сцене организовать, будут всплывать какие-то глубокие смыслы.

Большая изюминка спектакля — язык, которым разговаривают герои. Тексты Алексея Толстого легкими не назовешь. Но если им овладеть, он по-настоящему ласкает слух. Живой, русский, самобытный. Каждая фраза — истинный бриллиант. А некоторые в наше время приобрели особенную актуальность .