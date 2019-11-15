Новая улица образца XIX века откроется в этнографическом музее «Тальцы»

Строительство идет полным ходом. Уже готовы восемь объектов из пятнадцати. В планах сотрудников музея подробно описать быт жителей того времени и передать атмосферу эпохи.

Почтамт, усадьбы купцов, хозяйственные постройки и здание волостного правления. Именно эти постройки образца XIX века вернут посетителей музея «Тальцы» в те времена, когда Пушкин писал «Станционного смотрителя». Кстати, одно из зданий будет точь-в-точь напоминать дом Самсона Вырина. Трактовая зона, так сейчас называют будущую улицу, после открытия будет расширяться.

Владимир ТИХОНОВ, ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Мы хотим показать профессии прошлого. Эти профессии и сейчас сохранились: сапожники, полицейские, почтовики, главы волостных управ. Покажем, как это было в прошлом. И месяц назад у этого здания был готов только фундамент, а в этом месяце оно уже сдано в эксплуатацию будет.

Дом станционного смотрителя — одна из главных достопримечательностей трактовой зоны. В таких зданиях часто останавливались ямщики. Оно уже почти достроено до конца. Главный фасад станции составляли дом небольших размеров для проезжающих и смотрителя, ворота и флигель для ямщиков.

Анастасия КУЖМАН, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Для восстановления интерьера станционного дома были подняты архивные документы и архивные описи. Было просмотрено множество фотографий. Здесь будет стоять печь, здесь гостиная. И, конечно же, рабочее место для самого станционного смотрителя.

В трактовой зоне уже располагаются дом купца, церковь, постоялый двор, кабак, дом сапожника и милиционера. Еще ряд объектов возводят. Торжественное открытие новой улицы состоится уже в июне следующего года.